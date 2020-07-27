Şanlıurfa'da maskeli sosyal mesafeli kurbanlık satışı

Türkiye'nin önemli hayvancılık merkezlerinden Şanlıurfa'da, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi besiciler, pazarda maske ve sosyal mesafe kuralları çerçevesinde kurbanlıkları satışa sunuyor.

Kentte, uzun ve zahmetli bir sürecin ardından hayvanlarını Kurban Bayramı'na hazır hale getiren besiciler, emeklerinin karşılığını alabilmek umuduyla sabahın ilk saatlerinden itibaren hayvan pazarının yolunu tutuyor. Burada kurbanlıkları araçlardan tek tek indiren besiciler, hayvanlarını görücüye çıkarıyor. Bu yıl korona virüs önemleri kapsamında zor günler geçiren besiciler, pazarda maske ve sosyal mesafe kuralları çerçevesinde kurbanlıklarını satışa sunuyor. Pazarda bulunan hoparlörlerden sık sık maske ve mesafe uyarıları yapılırken, jandarma ekipleri de sahada denetimlerini sürdürüyor. Pazarda küçükbaşlar bin liradan başlayan fiyatlarla alıcı bulurken, büyükbaşlar ise yaklaşık 10 bin liradan satışa sunuluyor. Pazara gelerek kurbanlık alan vatandaşlardan Ömer Alkış, maske ve sosyal mesafe kurallarına herkesin uyması gerektiğine dikkat çekti. Alkış, “Birbirimizin sağlığıyla oynamamızın gereği yok. Herkes kurallara uymak zorundadır. Sosyal mesafemizi koruyup, maskemizi takacağız. Kurbanlık almaya geldik, aldık. Bu yıl kurban fiyatları hemen hemen geçen yılla aynı şekilde seyrediyor. Bir büyükbaş aldık. 7 hisse olacak. Her hisse bin 600 liraya denk geliyor” dedi.

Şanlıurfa Canlı Hayvan Pazarı Derneği Başkanı İzzet Çiftçi, yaptığı açıklamada, bu yıl pazarda korona virüs önlemleri kapsamında satışların yapıldığını söyledi. Çiftçi, “Pandemi süreci kapsamında tüm önlemlerimizi aldık, almaya devam ediyoruz. Özellikle Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanan maske ve dezenfektan imkanları ile korona virüsle mücadelemizi sürdürüyoruz. Jandarma ekipleri sahada denetimlerini sürdürüyor. Vatandaşlarımızdan isteğimiz kurban bayramının birinci gününde yoğunluk olmaması için herkesin bir an önce kurbanlıklarını temin etsin” ifadelerini kullandı.

Pazar esnafına maskeler, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından günlük olarak dağıtılıyor.