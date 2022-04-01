Şanlıurfa'da meslek liseliler ailelerle buluşuyor

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından uygulanan “Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerimizle Buluşuyor Projesi” çerçevesinde gerçekleştirilen sosyal etkinliklere, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'in eşi Gülhan Erin de katıldı.

Mart ayı boyunca özellikle evinden çıkamayan hasta, zihinsel engelli çocuklar ile köy okullarında eğitim gören çocuklara yönelik faaliyetlerin gerçekleştirildiği proje çerçevesinde, hasta ve engelli çocuklar evlerinde ziyaret edildi. Gülhan Erin'in hediyeleri ile sevinen çocuklara, palyaço gösterileri sunuldu. Sağlığın tam bir iyilik hali olması tanımından yola çıkan sağlık hizmetleri alanındaki öğretmen ve öğrenciler, hasta çocukları mutlu etmek için çok sayıda çalışma gerçekleştirirken, Şanlıurfa Zihinsel Engelliler Derneği'nin engelli ailelerine yönelik düzenlediği etkinliklere de iştirak ettiler. Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören lösemi hastası çocukların da ziyaret edildiği projede, lösemili çocuklara yönelik gösteriler sunuldu. Gösterileri heyecan ve neşe içinde izleyen çocuklara Gülhan Erin tarafından oyuncaklar hediye edildi. Son olarak Mehmetçik Köyü İlkokulu'nu ziyaret eden meslek liseleri öğretmen ve öğrencileri, Kütüphaneler Haftasında toplanan kitaplarla, köy okul kütüphanesini zenginleştirdiler. Burada da çocuklara yönelik bir gösteri sunan öğrenciler, çocukların büyük ilgisiyle karşılandılar. Milli Eğitim Bakanlığı, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünce uygulanan “Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerimizle Buluşuyor” projesine, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Çok Programlı Anadolu Lisesi ve Mesleki Eğitim Merkezlerinde öğrenim gören öğrenciler, öğretmenleriyle birlikte katılıyor. Proje, yardım ve desteğe ihtiyacı olan kişilerin evlerinde bulunan kullanılamaz veya eskimiş durumdaki eşyaların tamir ya da değişim gerektiren küçük onarımlarının, hayatlarını kolaylaştırıcı bilgilendirme ve yardımların, onları mutlu edecek maddi ve manevi dokunuşların toplum hizmeti çerçevesinde belirli bir plan ve proje dâhilinde yerel imkânlarla yapılmasını sağlamayı amaçlıyor.

Öğrencilerin sahip oldukları milli, manevi, ahlaki, insani ve kültürel değerlerini geliştirmelerini, ihtiyaç sahibine yardım etme, yardımlaşma, kardeşlik, merhamet, vicdan, birlik ve beraberlik duygularının geliştirilmesi gibi hedefleri bulunan projenin, öğrenciler ve topluma yönelik sosyal hedefleri bulunuyor.