Şanlıurfa'da metruk yapılar yıkılıyor

Şanlıurfa'nın Haliliye Belediyesi tarafından halkın sağlığını korumak ve mahallelerin güvenliğini sağlamak amacıyla metruk yapılar yıkılıyor.

Yapı Kontrol Müdürlüğü, riskli ve metruk yapılarla ilgili denetimlerine bölge bölge devam ediyor. Halkın sağlığını korumak ve mahalle güvenliğini sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalarda, Beyaz Masa Hattına gelen talepler de inceleniyor. Ekipler, bu kapsamda yürüttüğü denetimlerde İpekyol ve Yenişehir mahallelerinde tespit edilen metruk yapılarla ilgili çalışmalar başlattı. Yapılan incelemeler sonrası, iş makineleriyle yapıların kontrollü bir şekilde yıkımı gerçekleştirildi.

Yapı Kontrol Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda değerlendirmelerde bulunuyoruz. Amacımız riskli ve metruk yapıların önüne geçmek. Vatandaşlarımız da, bu kapsamda gördükleri yapılarla ilgili Beyaz Masa Hattını arayarak, bizlere ulaşabilir” dedi.