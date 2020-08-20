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Şanlıurfa'da mevcut yollar revize ediliyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, mevcut yollarda revizyon uygulamasına devam ediyor.


Kent merkezi ve özellikle kırsalda kavurucu sıcaklığa rağmen yol ağlarını daha da güçlendirmek için mesai harcayan belediye ekipleri, pandemi süreci ile mücadelenin yanı sıra 2020 yılı planlamasında yer alan program çerçevesindeki güzergahlarda eskiyen, yıpranmış asfaltı revize ederek halkın hizmetine sunuyor. Eyyübiye İlçesi Hayati Harrani Caddesi'nde eskiyen yıpranmış asfaltı revize eden Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerine bölge halkı teşekkür etti.

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