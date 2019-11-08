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Şanlıurfa'da Mevlit Kandili coşkusu

Şanlıurfa’da Mevlit Kandili dolayısıyla camiler doldu taştı.

Şanlıurfa'da Mevlit Kandili dolayısıyla camiler doldu taştı.


Akşam ezanından itibaren kentteki camilere akın eden vatandaşlar kandil dolayısıyla camilerde yoğunluk oluşturdu. Camilere gelen vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim okudu. Yatsı namazının ardından Şanlıurfa Müftülüğünce çeşitli camilerde programlar gerçekleştirildi. Bu kapsamda Balıklıgöl Platosu içerisinde yer alan Dergah Camisinde yatsı namazından sonra düzenlenen mevlit programına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

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