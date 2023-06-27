Şanlıurfa'da mezarlıklarda bayram temizliği

Kurban Bayramı öncesi mezarlıklarda temizlik ve çevre düzenleme çalışması gerçekleştiren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kabir ziyaretleri gerçekleştirecek vatandaşlar için mezarlıkları ziyarete hazır hale getirdi. Şanlıurfa'da vatandaşların bayram günleri ebediyete irtihal eden eş, dost akrabalarının kabir ziyaretlerini daha temiz bir ortamda gerçekleştirebilmesi adına çalışmalarını sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi mezarlıklardaki çöp ve yabani otları temizledi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri tarafından mezarlık alanında bulunan çöpler toplanırken mezarlıklardaki tüm yollar da ekipler tarafından temizlendi.