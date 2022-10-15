Şanlıurfa'da mezun öğrencileri sevindirecek karar

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2022 yılı Ekim ayı toplantısının son birleşimi, Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili Ahmet Kaytan başkanlığında meclis üyelerinin de katılımıyla meclis toplantı salonunda yapıldı. Meclis toplantısında gündem maddelerinin görüşülerek karara bağlanmasının ardından değerlendirmelerde bulunan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili Ahmet Kaytan alınan kararların Şanlıurfa'ya hayırlı uğurlu olmasını diledi. Kaytan, “10 Ekim Pazartesi günü başlayan meclis çalışmalarımız bugün itibariyle sonuçlandı. Meclisimizin gündeminde hep Şanlıurfa'mızı ilçelerimizle birlikte ilgilendiren çok önemli konular vardı. Bu konularla ilgili müzakere sürecinden sonra karara bağlanıyor. Yılsonuna yaklaştığımız bu günlerde ilçe belediyelerimizin Bozova, Siverek ve Hilvan ilçelerimizin ek bütçeleri görüşüldü ve karara bağlandı. Ayıca “S” plaka ile ilgili öğrenci ve personel taşıyan araçlarla ilgili ulaşım daire başkanlığımıza ve encümenimize çalışmalarını yapmak üzere yetki verildi. Bunun yanında sosyal tesislerle büyüyen bir Şanlıurfa var. Her açılan yeni bir parkımızda veya sosyal tesiste sağlıklı hizmetlerin üretilebilmesi için Büyükşehir Belediyemizin şirketi olan BELTUR A.Ş.'ye devri söz konusu oluyor. Bununla ilgili de gerek Bozova Çatak'ta yapılan çalışmalar ve gerekse de merkezde yapılan yeni işletmeleri ile ilgili BELTUR A.Ş'ye kiralanma sağlandı. Orada halkımıza daha sağlıklı hizmet sunulmuş olacak. Bunun yanında Ulaşım Daire Başkanlığımızın Taksi plakalarıyla ilgili bir çalışması var. Gerek yönetmeliklerde gerekse ihtiyaç olan yerlerde vatandaşlarımıza daha iyi hizmet sunulması amacıyla ihale yetkisi talep edilmişti İhale yetkisi verildi” dedi.

“Lise mezunları iki yıl boyunca ulaşımdan öğrenci olarak yararlanacak”

Liseden mezun olan öğrenciler için de önemli bir karar alındığını aktaran Kaytan, “Meclisimizin öğrencilerle ilgili almış olduğu çok önemli bir karar var. Liseden mezun olan öğrencilerimizin birçoğu eğitim süreçlerini sağlıklı tamamlayamadıkları için birkaç yıl üniversiteye hazırlanmak zorunda kalıyorlardı. Bazı öğrencilerimiz ise eğitim ve öğretimlerini daha kaliteli şartlarda gerçekleştirmek amacıyla birkaç yıl bekleme ve bu sürede çalışma süreci uyguluyorlardı. Eğitim- Öğretim yılını tamamladıktan sonra iki yıl süreyle üniversiteye hazırlanan öğrencilerimize de BELSAN A.Ş'ye ait toplu taşıma araçlarında iki yıl boyunca öğrenci sıfatıyla yararlanabilmesi için bir karara imza atıldı. Alınan tüm kararların özellikle öğrencilerimizi yakından ilgilendiren ulaşımla ilgili kararın hayırlı olmasını diliyorum. Üniversiteye hazırlanan bütün öğrencilere başarılar diliyorum” diye konuştu.