Şanlıurfa'da minibüsün çarptığı kadın öldü

Şanlıurfa'da minibüsün çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa-Diyarbakır karayolunun Karaköprü ilçe girişinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Emine Çemberli'ye (63) İ.B. idaresindeki 63 ABV 921 plakalı minibüs çarptı. Ağır yaralanan Çemberli, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden Çemberli'nin bir akrabasının taziyesinden evine dönmeye çalıştığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.