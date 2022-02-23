Şanlıurfa'da minik misafirler oyuncak müzesini gezdi

Şanlıurfa'nın Karaköprü İlçe Belediyesinin Oyun ve Oyuncak Müzesi minik misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Müzeyi gezen minik öğrenciler geçmişten bugüne oyuncakları ve oyunları gördü.

Karaköprü Belediyesi'nin özellikler çocuklar için ilçeye bir ilk olarak kazandırdığı Şanlıurfa Oyun ve Oyuncak Müzesi çocukların yoğun ilgisini görüyor. Şenevler mahallesinde bulunan müzeyi ziyaret eden minikler, geçmişten günümüze çeşit çeşit oyuncakları inceledi. Nar Çiçeği Anaokulu ve Kreşi öğrencileri müzeyi gezerken, müzedeki geçmişten bugüne oyuncakları, çocuk oyunlarını ve malzemelerini incelediler. Minik öğrenciler daha sonra bahçedeki çizgi film karakterleri ve hayvan maketleriyle oynayarak eğlendiler. Oyuncak müzesinde çok eğlendiklerini ifade eden çocuklar, burada güzel zaman geçirdiklerini ve birbirinden güzel oyuncaklar gördüklerini dile getirdiler.

Şanlıurfa Oyun ve Oyuncak Müzesi pazartesi günleri hariç haftanın 6 günü 09.30-18.00 saatleri arasında çocukların ve vatandaşların ziyaretine açık olacak.