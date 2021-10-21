Şanlıurfa'da minikler akranlarına doğayı anlatıyor

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde minikler okulları ziyaret edip akranlarına doğayı anlatıyor.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde TEMA Vakfı Suruç temsilciliğinde doğa ve çevre eğitimi alan minikler, yetişkinlerle birlikte okulları ziyaret ediyor. Okullara gidip kendi akranlarına yeşilin korunması ve çevre temizliği konularında bilgi veren minik öğrenciler, akranları tarafından ilgiyle karşılanıyor. Sınıfları teker tekler gezen minikler, ellerindeki kartlarda yazan sloganları arkadaşlarına anlatıyor. Etkinlikte TEMA Vakfı ekipleri de öğrencilere çeşitli bilgiler aktarıyor.

İlçedeki bir çok okulda düzenlenmesi planlanan etkinliklerle öğrencilerin doğanın korunması, yeşile sahip çıkılması ve çevre temizliği konularında bilinçlendirilmesi amaçlanıyor