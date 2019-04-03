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Şanlıurfa'da Miraç Kandili programına binlerce kişi katıldı

Şanlıurfa Dergah Cami’de Miraç Kandili dolayısıyla mevlit okutulan programa binlerce kişi katıldı.

Şanlıurfa Dergah Cami'de Miraç Kandili dolayısıyla mevlit okutulan programa binlerce kişi katıldı.


"Peygamberler şehri" olarak adlandırılan Şanlıurfa'da, Miraç Kandili dolayısıyla Balıklıgöl yerleşkesinde bulunan Dergah Cami'de il müftülüğü tarafından mevlit okutuldu. Okutulan mevlite vatandaşlar yoğun katılım gösterdi. Çevre illerden de Şanlıurfa'ya gelen çok sayıda vatandaş, Hazreti İbrahim'in doğduğu rivayet edilen makamı ziyaret ederek dua edip lokum, şeker ikramlarında bulundu. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, mevlide katılan vatandaşlara süt dağıttı.

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