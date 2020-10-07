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Şanlıurfa'da mısır tarlasındaki yangın korkuttu

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde mısır tarlasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde mısır tarlasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre olay, Akçakale ilçe kırsalında yaşandı. Mısır tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı. Yangın, ekili mısır tarlasına zarar verdi.


Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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