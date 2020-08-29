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Şanlıurfa'da mobil sağlık ekipleri koronayla mücadele ediyor

Korona virüs salgınını önlemeye yönelik tedbir ve denetimlerin büyük titizlikle sürdürüldüğü Şanlıurfa’da, rahatsızlıklarını sağlık kuruluşlarına bildiren vatandaşlara yönelik evde sağlık hizmetleriyle her gün yüzlerce vatandaşa ulaşılıyor.

Korona virüs salgınını önlemeye yönelik tedbir ve denetimlerin büyük titizlikle sürdürüldüğü Şanlıurfa'da, rahatsızlıklarını sağlık kuruluşlarına bildiren vatandaşlara yönelik evde sağlık hizmetleriyle her gün yüzlerce vatandaşa ulaşılıyor.


İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde, İlçe Sağlık Müdürlüklerince organize edilen mobil ekipler, bir doktor ve sağlık personelinden oluşuyor. Herkesin birbirinden uzak durduğu bir dönemde, virüsün bulunduğu evlere bizzat giden sağlık çalışanları, fedakarlıklarıyla büyük takdir topluyor.


Evde izolasyon tedbirine tabi tutulan vatandaşların 112 çağrı merkezine yaptığı başvuruların değerlendirilmesi sonucu harekete geçen mobil sağlık ekipleri, koruyucu ekipmanlar kullanarak gittikleri evlerde hastalar hakkında bilgi alıyor. Salgın hastalık konusunda uzman doktor tarafından gerçekleştirilen ziyarette, hastanın şikayetleri değerlendiriliyor. Gerekli görülmesi halinde Covıd-19 testi için mukozal sürüntü alan ekipler, hastaların ilaçlarını düzenli olarak kullanmaları, izolasyon tedbirlerine uymalarını ve izolasyon süresi tamamlanana kadar evlerinden çıkmamaları tavsiyelerinde bulunuyorlar.

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