İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Şanlıurfa'da mobilya mağazasında çıkan yangın korkuttu

Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde bir mobilya mağazasında çıkan yangın hasara neden oldu.

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde bir mobilya mağazasında çıkan yangın hasara neden oldu.



Edinilen bilgiye göre yangın, Karaköprü ilçesine bağlı Şenevler Mahallesi'ndeki bir mobilya mağazasında çıktı. Mağazadan duman çıktığını fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına alındı. Yangın, iş yerinde hasara neden oldu.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.