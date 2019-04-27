Şanlıurfa'da mobilya mağazasında çıkan yangın korkuttu

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde bir mobilya mağazasında çıkan yangın hasara neden oldu.

Edinilen bilgiye göre yangın, Karaköprü ilçesine bağlı Şenevler Mahallesi'ndeki bir mobilya mağazasında çıktı. Mağazadan duman çıktığını fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına alındı. Yangın, iş yerinde hasara neden oldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.