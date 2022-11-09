İhlas Haber Ajansı

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Şanlıurfa'da motosiklet hırsızı yakalandı

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde jandarma ekipleri, 6 motosiklet çalan hırsızı silah ve uyuşturucu madde ile birlikte yakaladı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde jandarma ekipleri, 6 motosiklet çalan hırsızı silah ve uyuşturucu madde ile birlikte yakaladı.


Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve asayiş timleri, hırsızlık suçuyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar neticesinde K.V. isimli şüphelinin Viranşehir ilçesinde bulunan ikametine operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda, 2 ruhsatsız av tüfeği, 4 tabanca ile bu silahlara ait çok sayıda mermi, bir miktar uyuşturucu madde ve 6 adet çalıntı motosiklet ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli K.V. uyuşturucu madde imal ve ticareti, kanuna muhalefet ve hırsızlık suçlarından mahkemeye sevk edildi.

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