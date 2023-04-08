Şanlıurfa'da motosiklet hırsızlığı kamerada

Şanlıurfa'da bir binanın girişine park edilen motosikletin 2 kişi tarafından çalındığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, Karaköprü ilçesi Seyrantepe Mahallesi'nde meydana geldi. Bina sakinlerinden İbrahim Çoban, motosikletini bina girişine park ederek evine gitti. Sabah uyandığında motosikletinin yerinde olmadığını fark eden Çoban, güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Motosikletinin çalındığını gören Çoban, durumu polise bildirdi. Polis, 2 hırsızın kimliklerinin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı.

Yaklaşık 30 bin TL zararının olduğunu belirten İbrahim Çoban, motosikletinin bulunmasını istedi. Çoban, “Güvenlik kameralarına baktığımızda gece 01.30 ile 02.00 arası iki hırsız buraları gözetleyip içeri giriyorlar. Motorları bir bir keşfediyor. Güvenlik kamerasını görüyorlar, güvenlik kamerasının da kablolarını koparıyorlar. Daha sonra motosikletim kilitli olduğu halde kilidi kırıp çalıyorlar. Emniyete giderek şikayetçi oldum. Mağdurum, motosikletimin bulunmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

2 hırsızın yakalanması için çalışmalar sürüyor.