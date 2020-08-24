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Şanlıurfa'da motosiklet üzerinde 14 bisikletle yolculuk kamerada

Şanlıurfa’da motosiklet üzerinde 14 bisiklet ile yolculuk yapan sürücü tehlikeye davetiye çıkardı.

Şanlıurfa'da motosiklet üzerinde 14 bisiklet ile yolculuk yapan sürücü tehlikeye davetiye çıkardı. Motosikletli sürücü, görüntülendiğini fark edince duruma tepki gösterdi.


Eyyübiye ilçesinden şehir merkezine seyir halinde olan, plakası belirlenemeyen motosikletle 14 bisiklet taşındı. Tehlikeye davetiye çıkaran sürücünün rahat yolculuğu görenleri hayrete düşürdü. Motosikletli sürücü, görüntülendiğini fark edince duruma tepki gösterdi. Herhangi bir kazanın yaşanmadığı tehlikeli yolculuk kilometrelerce devam etti.

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