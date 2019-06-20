Şanlıurfa'da muhtarlara promosyon ödemesi yapılacak

Şanlıurfa Vali Yardımcısı Ufuk Akıl, Şanlıurfa'daki muhtarlara 562,00 TL maaş promosyon ödemesi yapılacağı müjdesini verdi.

Şanlıurfa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) ile QNB Finansbank Şanlıurfa Emniyet Caddesi Şubesi arasında “Muhtar maaş promosyon sözleşmesi” imzalandı. Banka yetkilileri ve muhtar temsilcilerinin hazır bulunduğu imza töreninde konuşan Şanlıurfa Vali Yardımcısı Ufuk Akıl, “20 Haziran 2019 tarihi itibariyle QNB Finansbank yetkilileri ile imzaladığımız Muhtar Maaş Promosyon Sözleşmesi ile muhtarlarımızın maaşlarının yatırıldığı banka şubesince her muhtarımıza 562,00 TL promosyon ödemesi yapılacaktır. Tüm muhtarlarımıza hayırlı olsun” dedi.

İmza töreninde hazır bulunan muhtar temsilcileri de muhtar maaşlarını ödeyen bankalarla yapılan görüşmeler sonucu en iyi promosyonu veren banka ile sözleşme imzalandığını belirterek, Vali Yardımcısı Ufuk Akıl'a teşekkür etti.