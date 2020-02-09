Şanlıurfa'da narkotik köpeği 'Kyra' ilgi odağı oldu

Etkinlikte, ekiplerin birçok operasyonda kullandığı 'Kyra' adlı dedektör köpek ise ilgi odağı oldu.

Şanlıurfa'da Piazza Alışveriş Merkezinde kurulan stantta, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı motorize ekipler tarafından, uyuşturucu kullanımına karşı vatandaşların alacağı tedbirler ve çocuklarını nasıl korumaları gerektiğine ilişkin bilgiler verildi. Motorize ekipleri, standın çevresinde toplanan kalabalığı bilgilendirerek narkotikle ilgili broşür dağıttı.

Narkotik köpeği ilgi odağı oldu

Emniyet ekiplerinin uyuşturucu operasyonlarında kullandığı 'Kyra' adlı köpek de standın bulunduğu alana getirildi. Uyuşturucu tacirlerinin zula diye tabir ettikleri yerlerde gizledikleri uyuşturucuların yerini tespit eden 'Kyra' vatandaşların ilgi odağı oldu.