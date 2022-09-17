İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Şanlıurfa'da narkotik köpeği 'Kyra' uyuşturucuya geçit vermedi

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde narkotik köpeği “Kyra” ile yapılan uyuşturucu operasyonunda toprağa gömülü halde uyutturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde narkotik köpeği “Kyra” ile yapılan uyuşturucu operasyonunda toprağa gömülü halde uyutturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.



Birecik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde kullanımı ve satışıyla mücadele çerçevesinde bir adrese operasyon düzenlendi. Narkotik dedektör köpeği “Kyra” ile yapılan aramalarda ikametin bahçesine gömülü vaziyette 4 paket halinde 3 kilo 759 gram esrar maddesi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 13 bin 245 TL para ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.