Şanlıurfa'da Nemrut'un Tahtı turizme kazandırılıyor

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde bulunan, Nemrut'un Tahtı olarak da bilinen Deyr Yakup Manastırı, uygulanacak projenin ardından turizme kazandırılacak.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, şehrin tarihi ve kültürel varlıkları envanterinde önemli bir yer tutmasına rağmen bugüne kadar turizme kazandırılmayan Nemrut'un Tahtı adlı tarihi kalıntıların kurtarılması için Eyyübiye Belediyesinin Kültür ve Turizm Bakanlığına sunduğu projenin onaylandığını sosyal medya hesabından duyurdu. Çok büyük bir kısmı Eyyübiye ilçesi sınırlarında yer alan tarihi ve kültürel alanların korunması, turizme kazandırılması ve gelecek nesillere aktarılması için her türlü çalışmaya destek veren Başkan Kuş, müjdeli haberi, “Kadim şehrimizin önemli eserlerinden biri olan Deyr Yakup Manastırı'nı (Nemrut'un Tahtı) turizme kazandırıyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığımızla birlikte yürüteceğimiz projemiz onaylandı, hayırlı olsun” notuyla paylaştı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Eyyübiye Belediyesi iş birliğinde uygulanacak projenin tamamlanmasıyla, Şanlıurfa şehir merkezinin güneyinde yer alan tarihi bölge turizmin hizmetine sunulacak. Şehre hakim bir noktada, kayalara oyulmuş odalar, kesme taştan kemerler ve birçok duvarın bulunduğu tarihi kalıntılar ziyarete açılacak.