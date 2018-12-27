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Şanlıurfa'da öğrenci servisi devrildi: 8 yaralı

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde öğrenci servis minibüsünün otomobil ile çarpışarak devrilmesi sonucu 8 öğrenci hafif şekilde yaralandı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde öğrenci servis minibüsünün otomobil ile çarpışarak devrilmesi sonucu 8 öğrenci hafif şekilde yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Viranşehir karayolunun Kırlık Kırsal Mahallesi kavşağında yaşandı. Aynı yöne giden ve sürücüleri öğrenilemeyen 34 GV 9064 plakalı otomobil ile 21 ER 366 plakalı öğrenci servis minibüsü çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs yan yattı. Kazada 8 öğrenci hafif şekilde yaralandı. Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesine götürdü.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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