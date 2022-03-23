Şanlıurfa'da öğrenciler atık malzemelerden dron yaptı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde meslek lisesi öğrencileri, atık malzemelerden dron yaptı. Modern olanlarından bir farkı olmayan dron, her yöne hareket edip görüntü çekebiliyor.

Ceylanpınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde açılan robotik kodlama alanı ile öğrenciler dron ve robot yaptı. Atık malzemelerden öğretmenlerinin verdikleri eğitimler doğrultusunda dron ve çeşitli robotlar yapan öğrenciler, arkadaşlarına da örnek oldu. Gelişen teknolojiyle kendilerini geliştirdiklerini belirten öğrenciler, en büyük destekçileri olan öğretmenlerine teşekkür etti.

Robotik kodlama alan öğretmeni Nebihe Coşkunkan, öğrencilerinin kısa sürede robot ve dron yapmayı öğrendiklerini belirterek, “Robotik kodlama alanı, Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerine yeni geldi. Öğrencilerimiz bu alana çok meraklılar, çok başarılılar. Tüm ilgi alakaları bu alana yoğunlaştı. Teknolojinin gelişmesiyle öğrencilerimiz de bu alanda kendilerini geliştirmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Öğrencilerimizin kendi imkanlarıyla yaptığı robotlar var. Attık malzemelerden yaptılar. Öğrencilerimize bu alanda eğitimler veriyoruz” dedi.

Öğrencilerden Yaşar Ergül, “Bunları atık malzemelerden yaptık. Kendi imkanlarımızla yaptık. Robotun içindeki motor da atıl durumdaydı, onu da bu robota uyarlayarak kullandım. Böylelikle atık malzemelerden yeni bir şey yaptım” şeklinde konuştu.

Öğrencilerden Serhat Asan ise “Dronumuz altı kollu ve altı motorludur. Yapım aşamasını tamamladık. Yapımını laboratuvar ortamında şefimizin gözetiminde tamamladık. Şimdi uçuş aşamasına geçeceğiz” ifadelerini kullandı.