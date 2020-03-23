Şanlıurfa'da öğrenciler evde ders başı yaptı

Türkiye'de yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle eğitime verilen bir haftalık aranın ardından uzaktan eğitim başladı.

Şanlıurfa'da, eğitim kapsamında öğrenciler, TRT-EBA TV ve Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden eğitim görmeye başladı. İlk derste öğrenciler, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşmasını dikkatle dinledi. Bakan Selçuk, konuşmasında “Gençler, ara tatil sona erdi. TRT-EBA TV´de hep birlikteyiz, ders başlıyor" dedi.

Öğrenciler, eğitimin evde başlamasının güzel olduğunu belirterek, Milli Eğitim Bakanlığına uygulama dolayısıyla teşekkür etti.