Şanlıurfa'da öğrenciler sanatla buluşuyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Sanat Sokağı'nda dönemsel kurs eğitimleri sürerken farklı bir projeyle tüm çocukları aynı adreste buluşturuyor.

Şanlıurfa büyükşehir belediyesi, her gün farklı okulun öğrencilerini Sanat Sokağı'nda ağırlayarak çocuklara sanatı aşılıyor. Faaliyete geçtiğinden bu yana bağlama, keman, resim, çocuk korosu, tiyatro, fotoğrafçılık, kaligrafi, gitar, ney, mozaik, ahşap oyma ve gümüş işleme gibi birçok sanat alanında 7'den 70'e tüm sanat severlere yönelik kurslar düzenleyen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi sanat Sokağı'nda bu kez ilkokul çağındaki çocukları ağırlıyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol çerçevesinde 13 ilçenin tümünde yer alan ilk okullar Sanat Sokağı'na davet edilerek, çocuklara buradaki faaliyetler aktarılıyor. Öğrenciler Sanat Sokağı'ndaki verilen kurs ve eğitimlere katılarak uygulamaları yerinde izleme, uzmanından öğrenme şansı buluyorlar.

Ayrıca kurslara katılmak isteyen vatandaşlar Sanat Sokağı'ndaki kurslara müracaat ederek, ücretsiz olarak yararlanabilirler.