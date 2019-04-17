Şanlıurfa'da öğrencilere deneme sınavı yapıldı

deneme sınavı 13 ilçede ve 612 okulda 43 bin öğrencinin katılımıyla gerçekleşti.

Şanlıurfa kent merkezinin yanı sıra 13 ilçenin tümünde kırsal bölgeleri de kapsayan deneme sınavı 612 okulda yapıldı. 43 bin öğrencinin katılım sağladığı deneme sınavında gençlerin sınav heyecanını aşması ve motivasyonlarının arttırılması amaçlanıyor.

Eyyübiye İlçesinde bulunan Fatih Sultan Mehmet Ortaokulunu ziyaret ederek sınav heyecanlarına ortak Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Kaytan “Yaptığımız deneme sınavları ile 13 ilçemizde bulunan tüm öğrencilere ulaşıyoruz” dedi. Sınıfları gezerek sınava girecek olan öğrencilere başarılar dileyen Başkan Vekili Kaytan ile Eyyübiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Karakuş, deneme kitapçığı dağıtarak öğrencilere başarılar diledi.

Şanlıurfa gençliği için özellikle eğitime önem verdiklerini belirten Başkan Vekili Ahmet Kaytan “Deneme sınavlarımızın amacı gençlerimiz lise sınavına hazırlanıyor bu sınavlar ile eksiklerini tespit ederek bu doğrultuda çalışmalarını sağlamak. Hazırlık aşamasında bizler yerel yöneticiler olarak öğrencilerimize destek olmaya çalışıyoruz. Liselere Geçiş Sınavımız 13 ilçe 8 sınıf öğrencilerine yönelik yapılıyor. Büyükşehir Belediyemizin katkısı ile gençlere elimizden geldiğince ilave katkılar sunmaya çalışıyoruz. Şanlıurfa'nın bu yıl akademik anlamda iyi bir derece yapacağına inanıyoruz” diye konuştu.