Şanlıurfa'da öğrencilere deneme sınavı yapıldı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, gençlerin eğitimlerine yönelik desteklerini sürdürüyor. Bu kapsamda 2018 - 2019 eğitim öğretim yılı içerisinde Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şanlıurfa merkez ve ilçelerinde 240 lise ve 612 ortaokul olmak üzere yaklaşık 70 bine yakın öğrenciye deneme sınavı yaptı. Deneme yapılacak Hatice Kübra Anadolu Lisesi'nde gerçekleştiren son deneme sınavı kitapçıklarını öğrencilere Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanı Murat Müjdeci ve İl Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan dağıtarak, sınava girecek olan öğrencilere başarılar diledi.

Büyükşehir Belediyesi'ne katkılarından dolayı teşekkür eden İl Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan, “Büyükşehir Belediye Başkanlığımızla birlikte hem ortaokul son sınıflar için lise giriş deneme sınavları, hem de üniversite sınavına girecek öğrenciler için üniversiteye giriş deneme sınavları yapılıyor. Bu anlamda Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül'e teşekkür ederim. Eğitim hepimizin üzerinde durması gereken önemli bir alan. Büyükşehir Belediyemiz de eğitim konusunda her zaman bizim yanımızda" diye konuştu.