Şanlıurfa'da öğrencilere sıfır atık eğitimi verildi

Şanlıurfa'nın Karaköprü İlçe Belediyesi Çevre Koruma Birimi tarafından yürütülen ‘Sıfır Atık' projesi kapsamında ilçedeki okullarda öğrencilere sıfır atık ve geri dönüşümün önemi anlatılıyor.

Sosyal sorumluluk projeleriyle örnek olan Karaköprü Belediyesi temiz çevre ve atıkların geri dönüşüme kazandırılması ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'nin talimatıyla Çevre Koruma Birimi tarafından yürütülen ‘Sıfır Atık' projesi kapsamında ilçedeki okullarda öğrencilere sıfır atık, çevreyi korumada geri dönüşümün önemi ve doğa sevgisi anlatılıyor. İlçedeki Emine Göncü Anadolu Lisesinde gerçekleştirilen programda öğrencilere çeşitli görsellerle katı atıkların geri dönüşmesinin çevreye ve ekonomiye faydaları hakkında bilgi verilirken, slayt gösterisi ve kısa filmlerle geri dönüşüm kapsamına giren, ayrıca toplanması gereken atıklar tanıtıldı. Öğrencilerin durumu kavraması için örnek olarak katı atık ve pil toplama kutuları, atık yağ toplama şişeleri programda tanıtılırken, öğrencilere geri dönüşüm ile ilgili bilgiler içeren broşürler dağıtıldı.

Karaköprü Belediyesi Çevre Koruma Birimi tarafından proje kapsamında ilçedeki okullarda geri dönüşüm ve katı atık ile ilgili seminerler verilmeye devam edilecek.