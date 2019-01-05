Şanlıurfa'da öğrencilere sinema etkinliği

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi öğrencilerin moral ve motivasyonunu arttırmak öğrencilere sinema etkinliği düzenlendi. Öğrencilerin düzeylerine uygun filmleri izleten belediye yetkilileri, Eyyübiye ilçesinde bulunan GAP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde sinema gösterimi etkinliği gerçekleştirdi. Sinema etkinlik programına, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanı Suphi Çiçek, Kültür Sanat Şube Müdürü Coşkun Azzad Birinci, okul müdürü, öğretmenleri ve öğrenciler katıldı.

Büyükşehir Belediyesi olarak gençlere yönelik etkinliklerini devam ettireceklerini belirten Kültür ve Turizm Daire Başkanı Suphi Çiçek, "Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi olarak liselerimizde okuyan öğrencilere sosyal aktiviteler düzenliyoruz. Bu aktivitelerde öncelikli hedefimiz eğitim alanındadır. Eğitimi de faydalı etkinliklerde düzenleyerek eğitimin güzelliğini ortaya koymayı amaç edindik öğrencilerimize yönelik de faaliyetlerimiz devam etmektedir Bu anlamda bizlerde kitap, sinema, tiyatro, kütüphanemizle, gezi programları ve sosyal faaliyetlerle sosyal belediyeciliği yapmaya çalışıyoruz" ifadelerini kulandı.