Şanlıurfa'da öğrencilere sinema etkinliği

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, eğitime ve gençlere yönelik etkinlikler kapsamında Akabe Toki Anadolu Lisesi'nde eğitim gören öğrencilere sinema gösteriminde bulundu.

Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında gençlerin moral ve motivasyonunu arttırmaya yönelik düzenlenen eğitim projesi kapsamında öğrencilere sinema etkinliği düzenlendi. Eğitim öğretim dönemi boyunca Şanlıurfa'nın merkez ilçelerinde bulunan tüm liselerde yaklaşık 10 binin üzerinde öğrenciyi eğitici filmlerle buluşturan büyükşehir belediyesi bu kez Akabe Toki Anadolu Lisesi'nde film gösterimi gerçekleştirdi. Sinema etkinliğine Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanı Suphi Çiçek, Kültür Sanat Şube Müdürü Coşkun Azad Birinci, okul müdürü, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Etkinlik ile ilgili bir değerlendirme yapan Kültür ve Turizm Dairesi Başkanı Suphi Çiçek, "Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi olarak bir yıl boyunca merkez ilçelerdeki okullarımızda 10 binin üzerinde öğrencimize eğitici filmlerin gösterimini yaptık. Etkinliğimizi Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile gerçekleştirdiğimiz protokol çerçevesinde yapıyoruz. Bunun yanı sıra diğer kültür sanat faaliyetlerimizi de Büyükşehir Belediyesi olarak gençlerimizin hizmetine sunmaya çalışıyoruz" dedi.

Etkinlik yapılan Akabe Toki Anadolu Lisesi müdürü ve öğretmenleri de yapılan etkinlikten dolayı Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve ekibine teşekkür ettiler.