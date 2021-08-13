Şanlıurfa'da öğrencilere YKS sonrası tercih destek hizmeti

Büyükşehir Belediyesi ve Harran Üniversitesi işbirliği ile Abdülkadir Karahan Kütüphanesinde açılan YKS Tercih Destek Merkezinde, üniversiteye gidecek öğrencilere yönelik puanları, başarı sıralamaları ve üniversitelerin kontenjanları gibi kriterlere göre tercihlerini doğru bir şekilde yapabilmeleri için ücretsiz tercih destek hizmeti sunuldu. Ziyaretin ardından değerlendirmelerde bulunan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ahmet Kaytan öğrenci ve velilerin pandemiden dolayı zor bir dönem geçirdiklerini, sınav sonuçlarının bu durumun bir göstergesi olduğunu ancak hükümetimizin aldığı barajı aşağıya çekme kararının öğrencilerin yüreğine su serptiğini aktardı. Şanlıurfa'nın misafirperver bir şehir olduğunu da sözlerine ekleyen Başkanvekili Ahmet Kaytan peygamberler şehri Şanlıurfa'da bulunan Harran üniversitesini seçmeleri konusunda öğrencilere çağrıda bulundu. Harran Üniversitesi Rektörü Mehmet Sabri Çelik ise konuşmasında Harran Üniversitesinin çok köklü bir geçmişe sahip olduğunu, kadim bir bilgi ve birikime sahip olduğunun altını çizdi. Üniversite'nin bütün imkânlarının öğrencilerin hizmetinde olduğunu ifade eden Rektör Çelik, üniversite ile ilgili bilgiler aktararak Harran Üniversitesini görmeden tercih yapmayın ifadelerine yer verdi.

YKS Tercih Destek Merkezine gelerek tercih süreciyle ilgili bilgiler alan bir öğrenci ise buraya gelmeden önce aklının çok karışık olduğunu, tercih destek merkezine geldikten sonra aklındaki soru işaretlerinin kalktığını söyleyerek sunulan bu hizmetin çok faydalı olduğunu ifade etti.