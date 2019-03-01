Şanlıurfa'da öğrencilere yönelik deprem ve yangın tatbikatı yapıldı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi Mehmetçik İlkokulu'nda Sivil Savunma Günü nedeniyle, deprem ve yangın tatbikatı yapıldı.

Bin 200 öğrencinin eğitim öğretim gördüğü Mehmetçik İlkokulunda olası bir deprem veya yangında öğrencileri bilgilendirmek, can ve mal kaybını en aza indirilmesi için Sivil Savunma haftası dolaysıyla, sağlık ekipleri ve itfaiyenin katılımıyla bir tatbikat düzenlendi.

Tatbikatta, siren sesleriyle birlikte bin 200 öğrenci öğretmenlerin gözetiminde okuldaki tüm tahliye kanallarından iki dakika içinde, okulu tahliye ederek bahçede topladı. Göstermelik olarak yaralanan bir öğrenciye sağlık ekipleri müdahale ederken, çıkan yangını itfaiye ekipleri yangın sündürme tüpü ve su ile söndürdü.

Yapılan tatbikatla ilgili açıklamada bulunan okul müdürü Ferit Akçalı," Sivil Savunma Günü nedeniyle okulumuzda öğrencilerimizi deprem ve yangınla ilgili bilgilendirmek için bir tatbikat düzenledik. Amacımız öğrencilerimiz anı ve o heyecanı yaşasın istedik. Çünkü en azından öğrencilerimiz olası böyle olaylarda bilgilensin, ne yapacağını bilsin dedik. Yaralı veya yangın olduğunda hangi numarayı arayacaklarını, yada tahliye kanallarını nasıl kullanacaklar tüm bunların tatbikatı ve bilgilendirilmesi yapıldı

Tatbikatta yaralı rolünü oynayan 4'üncü sınıf öğrencisi Lorin Akçalı,' Çok heyecanlandığını belirterek' Okulumuzda yangın tatbikatı oldu ve bende bu yangın tatbikatında bir görev aldım. Yangında neler yapacağımızı itfaiyeci ve sağlık ekipleri ağabeylerimizden öğrendik. Mesela, yangında asansör ve merdivenleri kullanmamalıyız, merdiven ve balkonlara çıkmamalıyız,camdan aşağı bakmamalıyız. Yaralı rolünde olduğum için beni ambulansa aldılar. Ambulansta biraz korktum ama bir şey olmadı" diye konuştu

Bir saat süren tatbikat sorunsuz bir şekilde sona erdi.