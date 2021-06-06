Şanlıurfa'da öğrencilerin LGS heyecanı

Türkiye'nin en fazla genç nüfusuna sahip illerinin başında yer alan Şanlıurfa'da Liselere Geçiş Sistemi kapsamında düzenlenen LGS sınavı heyecanı başladı.

Türkiye genelinde gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki LGS sınavı Türkiye'nin en genç nüfusuna sahip olan ili Şanlıurfa'da başladı. Toplam iki oturum halinde gerçekleştirilen sınavda 90 soru yer alıyor. Sınav öncesi öğrenciler ve aileleri okulların önünde toplandı. Öğrenciler, sosyal mesafe kuralları uygulanarak okul bahçesine alınırken aileleri ise içeri alınmadı. Sınava yarım saat kala okul bahçesinde tek sıra olan öğrencilere görevliler tarafından sınav kuralları anons edildi. Sınıflara alınmaya başlanan öğreniciler, sosyal mesafe kurallarını ihlal edince görevliler devreye girdi. Öğrencileri uyaran görevliler, yeniden tek sıra oluşturdu. Görevliler, uzun uğraşlar sonunda öğrencileri kontrol altına alıp sosyal mesafe kuralları çerçevesinde sınıflara aldı.

İlk oturumu 09.30'da başlayan sınavın ikinci oturumu ise 11.30'da başlayacak.