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Şanlıurfa'da öğrencilerin sinema keyfi

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından öğrencilere yönelik sinema etkinliği düzenlendi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından öğrencilere yönelik sinema etkinliği düzenlendi.


Kültür ve Sanatsal faaliyetlerini aralıksız sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla öğrencilere yönelik sinema etkinliği düzenledi. Davut Zeki Akpınar Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Şair Nabi dijital sinema salonunda düzenlenen etkinlikte Ertuğrul 1890 filmini izleme şansını buldu. 200 öğrencinin katıldığı sinema etkinliğinde öğrencilere mısır ikram edildi.


Sinema etkinliğine katılan öğrenciler Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'e teşekkür etti.

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