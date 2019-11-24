Şanlıurfa'da öğretmenler gününe özel tiyatro sergilendi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Öğretmenler Günü'ne özel oyun sergiledi.

Geçtiğimiz haftalarda perdelerini açarak hafta sonu düzenlediği oyunlarla tiyatro severlerin yoğun ilgisini toplayan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle öğretmenlere özel oyun sergiledi. Hafta içi de gerçekleştirilen öğretmenler günü programlarında gerek halk oyunları ekibi gerekse ulaşım gibi konularda öğretmenlere destek sunan büyükşehir Belediyesi'nin bu hafta Şair Nabi Kültür Merkezinde düzenlediği gösteri de öğretmenlerden tam not aldı.

Üstün Dökmen'in yazdığı Hasan Ocakoğlu'nun yönettiği 'Komşu Köyün Delisi' oyunu öğretmenlerin alkışları ile gösterisini tamamlarken, eğitimciler kendilerine yönelik yaklaşımlarından dolayı Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'e ve ekibine teşekkür etti.