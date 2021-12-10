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Şanlıurfa'da okul bahçesinde bıçaklı kavga: 1 öğrenci yaralı

Şanlıurfa’da bir okulun bahçesinde öğrenciler arasında çıkan kavgada bıçaklanan 1 öğrenci yaralandı.

Şanlıurfa'da bir okulun bahçesinde öğrenciler arasında çıkan kavgada bıçaklanan 1 öğrenci yaralandı. Okul bahçesindeki kavga kameralara yansıdı.


Edinilen bilgiye göre, olay Karaköprü ilçesinde yer alan Adnan Menderes Anadolu Lisesi bahçesinde meydana geldi. İki öğrenci grubu arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce ortalık savaş alanına döndü. Yumruk ve tekmelerin havada uçuştuğu kavgada öğrenciler yerde birbirlerine vurmaya devam etti. Kavgaya müdahale eden öğretmenler de öğrencileri ayırmakta zorlandı. Kavgada bir öğrencinin bıçaklanarak yaralandığı belirtilirken, okula polis ekipleri çağrıldı. Öğrencilerin kavgası kız öğrenciler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

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