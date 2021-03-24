Şanlıurfa'da okul çevrelerine sıkı denetim

Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, denetimlerini bölge sürdürüyor. Gıda satışı yapan işyerlerinde halk sağlığını korumayı hedefleyen zabıta ekipleri, bu çerçevede okul çevrelerinde bulunan market ve bakkallarda denetimlerini yoğunlaştırdı. Denetimler sırasında işyeri ruhsatı, etiket ve gramaj kontrolleri yapan zabıta, Kovid-19 salgınıyla mücadelede alınan tedbirlerle ilgili de maske, mesafe ve temizlik uyarılarında bulunuyor.

Yürütülen denetimlerde 384 adet son kullanma tarihi geçmiş ürüne imha etmek üzere el konulurken, işyerleri hakkında yasal işlem yapıldı.