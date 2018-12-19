Şanlıurfa'da okul kütüphanelerine kitap desteği

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Zeytin Dalı Anadolu Lisesi'nin kütüphanesine kitap desteğinde bulundu.

Öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırmak için kent genelinde kütüphane ve kitap evleri kuran Büyükşehir Belediyesi, okulların kütüphanelerine de destek veriyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Kütüphaneler ve Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından Karaköprü ilçesine bağlı Zeytin Dalı Anadolu Lisesi'nde öğrencilerin düzeyine uygun kitap setleri dağıtıldı. Kitapları öğrencilerle birlikte raflara dizen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Emin Özçınar, "Okulumuz yeni kütüphane oluşturduğunu kütüphane dolapların tamamlandığını ve boş olduğunu bize bildirdiler. Kütüphaneler ve Eğitim Şube Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan kitap setlerini okulumuza bıraktık. Okuyan öğrenciler oldukça bizde kitap sayısını daha da arttıracağız. Ayrıca derslerde araştırmalara yardımcı olmak için kaynak kitaplar göndereceğiz. Bizim isteğimiz çocuklarımızın başarılı ve mutlu olması" dedi.

Zeytin Dalı Anadolu Lisesi Okul Müdürü Müslüm Karabulut da, Büyükşehir Belediyesi'ne desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Dağıtım yapılan okullara 100 adetlik setler şeklinde hazırlanan, Türk ve yabancı yazarların seçkin eserlerinden oluşan kitaplar armağan ediliyor.