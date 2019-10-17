Şanlıurfa'da okul yolları asfaltlandı

Büyükşehir Belediyesi kış aylarına önce okul yollarını çamurdan ve çukurdan kurtararak öğrencilerin ve öğretmenlerin hizmetine sunuyor. Belediyeye bağlı ekipler, alt yapı çalışmalarının ardından yolu sıcak asfaltla buluşturarak halkın hizmetine sundu. Kış aylarına öncesi 4 ayrı lisenin yer aldığı okul kampus yolunu asfaltlayarak öğrencileri ve öğretmenlerini çamurdan kurtaran belediyeye vatandaşlar teşekkür etti.