Şanlıurfa'da okullar dezenfekte ediliyor

Şanlıurfa'da 21 Eylül'de kısmi olarak açılacak olan okullarda korona virüs tehlikesine karşı kapsamlı bir temizlik ve dezenfekte çalışması gerçekleştiriliyor.

Şanlıurfa'da birçok noktada dezenfekte çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda Karaköprü Belediyesi ilçede korona virüse karşı hijyen ve dezenfekte çalışmalarını tüm mahallelerde sürdürürken, önümüzdeki hafta açılacak olan okullarda da kapsamlı bir dezenfekte çalışması gerçekleştiriyor. Temizlik işleri müdürlüğü ekipleri okullar açılmadan ilçedeki tüm okullarda dezenfekte çalışmaları gerçekleştirmeyi hedeflerken, özellikle okul bahçesi ve koridorlar deterjanlı su ile yıkanıyor. Sınıflarda da detaylı dezenfekte yapan ekipler mikro sisleme aracı ile havadaki mikropların kırılmasını sağlıyor.

Karaköprü Ali Baba İlkokulu Müdürü Orhan Barsan pandemi döneminde hijyenin öneminden bahsederek, Karaköprü Belediyesinin dezenfekte çalışmalarının ardından okulun eğitim-öğretim sezonuna hazır hale geldiğini dile getirdi.