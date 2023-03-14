İhlas Haber Ajansı

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Şanlıurfa'da okullar tatil edildi

Şanlıurfa Valiliği, yoğun sağanak yağış nedeniyle okullarda eğitim öğretime 1 gün ara verildiğini açıkladı.


Şanlıurfa Valiliği, merkez ve ilçelerde yaşanan aşırı sağanak nedeniyle okulların 1 günlüğüne tatil edildiğini duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, "İlimizdeki yoğun sağanak yağış bu gece ve yarın da devam edeceğinden ilimizdeki tüm okul kademelerinde eğitim öğretime 15 Mart 2023 tarihinde 1 gün ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında hamile ve engelli olan kamu görevlilerimiz de yarın idari izinli sayılacaktır” denildi.

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