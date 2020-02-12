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Şanlıurfa'da okullara kar tatili

Şanlıurfa’da yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar 1 gün süreyle tatil edildi.

Şanlıurfa'da yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar 1 gün süreyle tatil edildi.



Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde devam eden kar yağışı ve buzlanmaya neden olacak olumsuz hava koşulları nedeniyle, il merkezi ve ilçelerimizde eğitime 1 gün (13 Şubat Perşembe) süreyle ara verilmiştir. Sevgili öğrencilerimiz, sağlığınıza dikkat ederek kar yağışının keyfini çıkarın" denildi.

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