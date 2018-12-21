Şanlıurfa'da okulun istinat duvarı çöktü

Şanlıurfa'da bir okulun istinat duvarı, yağmura dayanamayarak çöktü. Öğretmenlerin dikkati ise öğrencilerin yaralanmasını önledi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde yağmur nedeniyle Selahattin Eyyübi Mahallesi'nde bulunan Vatan Ortaokulunun istinat duvarı çöktü. Duvarın çatladığını gören öğretmenler, öğrencileri bahçeye çıkartmadı. Kısa süre sonra çatlayan duvar büyük bir gürültü ile yıkıldı. Öğretmenlerin dikkati sayesinde olayda yaralanan olmadı. Yaşanan olay nedeniyle okuldaki eğitime bir gün süreyle ara verildi.