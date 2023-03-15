Şanlıurfa'da ölü sayısı 12'ye çıktı

Sağanak yağış ve selin vurduğu Şanlıurfa'daki Abide kavşağında sular altında kalan bir servis aracı sudan çıkarıldı. Araç içerisinde 2 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, Şanlurfa'da ölü sayısı 12 oldu

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bulunan Abide kavşağı sel suları ve çamurla dolarken, fabrika işçilerinin bulunduğu bir servis ise sular altında kalmıştı. 10 kişinin hayatını kaybettiği felakette, su altında kalan araç dalgıçlar tarafından bulunarak vinç yardımıyla sudan çıkarıldı. Aracın içerisinde 2 kişinin cansız bedeni bulunurken, araçta olduğu tahmin edilen 2 kişiye ise ulaşılamadı.

Araç içerisinden çıkanlarla birlikte Şanlıurfa'da sel felaketinde ölenlerin sayısı 12'ye yükselirken kayıp sayısının ise 2 olduğu öğrenildi.