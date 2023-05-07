Şanlıurfa'da ölü sayısı 5'e yükseldi

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde sulama kanalına devrilen otomobilde akıntıya kapıldıktan sonra kaybolan annenin cesedine ulaşılırken 9 yaşındaki kızı Aysun'u arama çalışmaları ise devam ediyor.

Olay, dün gece Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Ulubağ Mahallesi'nde meydana geldi. Hasan Ç.'nin kullandığı 31 B 7008 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sulama kanalına devrildi. Sürücüsünün devrilmeden önce araçtan atlayarak kurtulduğu olayda, anne ile 5 çocuğu suda kayboldu. Bölgeye giden ekipler, araçtaki Asmin (11), Ecem (5), İbrahim (4) ve Müslüm'ün (1) cansız bedenlerini çıkarttı.

Annenin de cansız bedenine ulaşıldı

Geceki çalışmalarını sonlandırma ekipler, 31 yaşındaki anne Özlem ile 9 yaşındaki kızı Aysun'u bulmak için sabah saatlerinde yeniden çalışma başlattı. Yapılan çalışma neticesinde annenin cansız bedenine ulaşılırken kızı Aysun'u bulma çalışmaları ise devam ediyor.