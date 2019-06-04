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Şanlıurfa'da on binler camilere akın etti

Peygamberler şehri olarak bilinen Şanlıurfa’da bayram namazı için on binler camilere akın etti.

Peygamberler şehri olarak bilinen Şanlıurfa'da bayram namazı için on binler camilere akın etti. Cami içinde yer bulamayan vatandaşlar avlularda namaz kıldı.


Peygamberler şehri Şanlıurfa'da bayram namazı için on binlerce vatandaş camilere akın etti. Cami içinde yer bulamayan binlerce vatandaş, avlulara serilen çullar üzerinde namaz kılmak zorunda kaldı. En çok ilgiyi ise Balıklıgöl'de bulunan Dergah Camii gördü. Balıklıgöl platosundaki Rızvaniye, Hasan Paşa ve Yeni Mevlidi Halil Camileri de dolup taştı. Bu camilerde de yüzlerce vatandaş namazını avlularda kılmak zorunda kaldı.

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