Şanlıurfa'da onlarca paket bozuk bebek maması ele geçirildi

Reyonlardan topladığı bebek mamalarını imha etmek için el koyan zabıta market işletmecisine ceza yazdı.

Yaptıkları denetimlerde daha önceleri tonlarca bozuk patates, kuru soğan, yüzlerce kalem bozuk gıda ürünü ele geçiren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri bu kez de son tüketim tarihi geçmiş bebek maması ele geçirdi. Zabıta ekipleri, halk sağlığı, etiket, fahiş fiyat denetimlerini, il geneline yaydı. Şehir merkezinin yanı sıra dış ilçelerde de denetimlerini sıklaştırdı. Zabıta ekipleri, Harran ilçesinde denetim için girdikleri bir markette bozuk bebek mamaları ele geçirdi. Reyonda satışa sunulan ürünleri kontrol eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri son kullanma tarihinin üzerinden 3 ay geçmiş bebek mamaları buldu. Bebek mamalarını tek tek reyondan toplayan ekipler, imha etmek için mamalara el koydu. Market işletmecisine para cezası yazdı.