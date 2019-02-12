Şanlıurfa'da otel konforunda sağlıklı yaşam merkezi

Şanlıurfa'da kadınların ihtiyaçlarına cevap verebilmek için yapımı tamamlanan otel konforundaki Bahçelievler Sağlıklı Yaşam Kadın Merkezi düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Şanlıurfa genelinde 12 Kadın Kültür Merkezi ile kadınların sosyal, kültürel ve mesleki alanlarda eğitim alarak aile yapısının ileriye taşınması hedeflenirken, bunlara 3 kattan oluşan içinde güzellik merkezinin, spor alanlarının, eğitim alanının ve çocuk eğitim bölümlerinin de yer aldığı sağlıklı yaşam kadın merkezi eklendi. Merkezin açılışına, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ve eşi Sema Çiftçi'nin yanı sıra Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'in eşi Gülhan Erin, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu'nun eşi Asuman Tipioğlu, AK Parti MKYK üyesi Vildan Polat, STK temsilcileri ve çok sayıda kadın katıldı.

“Gelişim aileden başlar”

Açılış öncesi açıklama yapan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, gelişimin aileden başladığını ve bunun için aile içindeki en önemli fert olan annelere değer verdiklerini belirtti. Çiftçi, “Gelişim aileden başlar, evde de gelişim kadından başlar, gelecek nesilleri yetiştiren annelerimiz, kadınlarımızdır. Dolayısıyla bu bakış açısı içerisinde Şanlıurfa'mızın birçok mahallelerinde kadın destek merkezleri, kadın yaşam merkezleri yaptık ve bugün de bir tanesinin açılışını gerçekleştiriyoruz. Bunlar hepsi bir ekip işidir, ekip arkadaşlarımız bu konuda da her alanda güzel çalışmalara imza atıyorlar. Bakış açısı bir zincir olayıdır ve ekip olarak bu işi gerçekleştirmek bir zincirin parçasıdır. Üst yönetim güzel bir şekilde çalışmaları planladığında alta güzel bir şekilde yansır. Amacımız aileyi ve kadınları güçlendirmek. Aynı şekilde mensubu bulunduğumuz AK Parti çatısı ve liderimiz Recep Tayyip Erdoğan siyasete girdiğinde kadını siyasette aktif kıldı. Şimdi yerel yönetimlerde, kamuda ve iş dünyasında aktif kılıyor. Bizler de ekibi ve çalışanları olarak her zaman bu bakış açısını bulunduğumuz kurumlarda sirayet etmesinin yolunu açtık. Bu merkezin öncelikle Bahçelievler Mahallesi'ne ve Şanlıurfa'mıza hayırlı olmasını diliyorum. Kadınlarımızın bu güzel merkezde güzel bir şekilde zaman geçirmelerini diliyorum” dedi.

Bahçelievler Sağlıklı Yaşam Merkezi hakkında bilgi veren Büyükşehir Belediyesi Kadın Aile, Çocuk Şube Müdürü Sibel Toptan ise “Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'nin talimatı ile hazırladığımız Bahçelievler Sağlıklı Yaşam Merkezi'nin açılışını gerçekleştiriyoruz. 12'ye varan kadın kültür merkezlerine bir sağlıklı yaşam merkezini eklemenin gururunu yaşıyoruz. 416 metrekare alan üzerine kurulan ve 3 kattan oluşan çocuklarımıza ve kadınlarımıza özel bir şekilde hizmet vermeyi planladığımız bir merkez olarak huzurlarınız sunuldu. 2. katında halk eğitim bünyemizde eğitimler verebileceğimiz bir alan, spor salonumuz, kişisel bakım ünitelerimiz bulunmakta. Yine alt katımızda uzman eğiticilerimizin desteği ile spor faaliyetleri yürüteceğimiz spor salonumuz ve ara katlarda ise kursiyerlerimizin çocuklarının zaman geçirebileceği bir kreş mevcut” diye konuştu.

Yapılan açıklamaların ardından kurdeleyi kesen kadınlar, merkezi gezdi.