Şanlıurfa'da otomasyon merkezinin temeli atıldı

GAP'ın başkenti Şanlıurfa'da tarım alanlarında çiftçilere destek veren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Akıllı Tarım Merkezi Otomasyon Hizmet merkezinin temelini attı.

Gelişen ve büyüyen Şanlıurfa'da sosyal belediyeciliğin yanı sıra tarım ve tarıma dayalı alanların geliştirilmesi ve çiftçilerin bilinçlenerek tarım yapmalarını sağlayan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Akıllı Tarım Merkezi Otomasyon Hizmet merkezinin temelini attı. Şanlıurfa merkeze bağlı Eyyübiye İlçesi Akçamescit Mahallesindeki sera alanında başlatılan Akıllı Tarım Merkezi Otomasyon hizmet binası için temeller atıldı. Akıllı Tarım Merkezi Otomasyon hizmet binasının tamamlanmasıyla birlikte Akıllı Tarım uygulamaları ile çiftçilere hizmet verecek olan merkezde parsel bazlı nem oranı, tohum çeşidi, zararlılarla mücadele takibi, sulama oranı, toprağın gübre ihtiyacı, ürün takibi gibi veriler elde edilip verim artırılmasına yönelik çalışmalar yapılacak. 440 metrekare kapalı alandan oluşan Akıllı Tarım Merkezi Otomasyon Hizmet merkezi üretim ve AR-GE çalışmalarının yapılacağı 30 dekarlık alandan oluşuyor.

Akıllı Tarım Merkezi Otomasyon hizmet merkezi en kısa zamanda tamamlanarak Şanlıurfalı çiftçilerin hizmetine sunulacak.