Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 4 yaralı

Şanlıurfa'da kaldırıma çarpan otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Haliliye ilçesi İpekyolu Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 42 FA 553 plakalı otomobil, sürücü önünde seyreden motosiklete çarpmamak için direksiyonu kırınca kaldırıma çarptı. Kazada yan yatan otomobildeki biri kadın 4 kişi yaralandı. Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekipleri ve vatandaşlar tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.